Tu-160-Bomber in Afrika: Ein Symbol von interkontinentaler Kraft

Zwei Überschallbomber Tu-160 landeten im Zeichen der Partnerschaft am 23. Oktober 2019 in Südafrika. Dass russische Bomber nach Afrika fliegen, hat es bis dato nie gegeben. Die Geste wirkt, zumal am selben Tag im russischen Sotschi ein Russland-Afrika-Gipfel begonnen hat – der erste überhaupt.