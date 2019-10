Inhaftierter Uigur erhält EU-Menschenrechtspreis – China empört: „Das ist falsch“

Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, hat am Freitag scharfe Kritik an der Verleihung des renommierten Sacharow-Preises des Europarlaments, auch EU-Menschenrechtspreis genannt, an den inhaftierten uigurischen Wirtschaftswissenschaftler und Regierungskritiker Ilham Tohti geübt. Das teilte die Agentur dpa mit.