Wegen Titelseite zu Syrien: Erdogan verklagt französisches Magazin – Medien

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat bei einem Gericht in der Türkei Anzeige gegen das französische Magazin „Le Point“ erstattet. Grund dafür sei dessen Titelseite zu der türkischen Offensive in Nordsyrien. Dies berichtet das französische Nachrichtenmagazin „L'Obs“ unter Verweis auf die staatliche Agentur Anadolu am Freitag.