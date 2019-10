König Harald V. von Norwegen: Sowjetische Soldaten sind „auch unsere Helden“

„Wir wissen, welche Verluste und Opfer es gekostet hat. Die vielen Soldaten, die auf sowjetischer Seite gekämpft haben, sind auch unsere Helden “, zitieren Medien den Monarchen.

Er betonte zudem, dass die Ereignisse des Endes des Zweiten Weltkrieges „Kraft und Inspiration für die friedliche gute Nachbarschaft geben, die sich seit Jahrhunderten zwischen unseren beiden Ländern entwickelt hat“.

Am 22. Oktober war mitgeteilt worden, dass Außenministerin Ine Eriksen Søreide anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des Landes durch1944 in Kürze mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zusammentreffen werde. Das Treffen werde in der nördlichen Stadt Kirkenes an der Grenze der beiden Länder stattfinden.

Der Staatssekretär des norwegischen Außenministeriums, Audun Halvorsen, hatte zudem unterstrichen, dass die Länder aufgrund der weitreichenden gemeinsamen Grenzen von 198 Kilometern Länge an Land und auf See die Fragen von Fischerei, Umweltschutz, nuklearer Sicherheit, Küstenschutz und Rettungsmaßnahmen auf See erfolgreich lösen.

ek/sb