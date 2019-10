„Geht mich nichts an“: Macron zu Verschleierung im öffentlichen Raum

„Das Tragen des Schleiers im öffentlichen Raum geht mich nichts an. Darum geht es beim Säkularismus. Das Tragen des Schleiers im öffentlichen Dienst, in der Schule, wenn wir unsere Kinder ausbilden – das ist meine Sache”, sagte Macron am Donnerstag gegenüber Journalisten während seines Besuchs auf der Insel La Réunion.

Die Aussagen bleiben nicht gerade verschont von Vorwürfen. Gilles-William Goldnadel, Rechtsanwalt und Kolumnist der Tageszeitung „Le Figaro” kommentiert via Twitter:

„Erstmals in der Geschichte der Republik ist eine öffentliche Angelegenheit nicht die Sache der Regierung.“

Man laufe weg, statt mutig zu sein.

Macron: «Le port du voile dans l’espace public n’est pas mon affaire » La première fois dans l’histoire de la République qu’affaire publique n’est pas affaire d’état . Bellatar plutôt que Blanquer . Trudeau plutôt que de Gaulle . La fuite plutôt que le courage. — G-William Goldnadel (@GWGoldnadel) 24 октября 2019 г.

„Der islamische Totalitarismus schlägt mit dem Tragen von Kopftüchern Wurzeln überall in unserer Gesellschaft, und Macron wäscht sich die Hände”, betont Karim Ouchikh, ein Anwalt algerischer Herkunft, der vom Islam zum Katholizismus konvertierte.

Frankreich brauche einen starken Präsidenten und keinen Pontius Pilatus.

Non mais je rêve !

Le totalitarisme islamique s’installe partout dans notre société avec le port du #voile et #Macron s’en lave les mains.

La France a besoin d’un président à poigne et non d’un Ponce Pilate.

J’appelle à résister à ce renoncement tragique. https://t.co/FXvJI0eQ4X — Karim Ouchikh (@OuchikhKarim) 24 октября 2019 г.

Ein Nutzer bemängelt seinerseits, Macrons Zurückhaltung in der Kopftuchfrage lasse sich auf weitere Themen extrapolieren:

„‚Verschleierung im öffentlichen Raum geht mich nichts an‘, sagt Macron. Das ist eben wie bei der Situation in Krankenhäusern, der Abitur-Reform, den Gelbwesten, der Radikalisierung, Selbstmorden unter Polizisten, Attentaten und der steigenden Kriminalitätsrate. Kurzum: Frankreich.”

„70 Prozent der Franzosen, die den Schleier als unerwünscht in der Gesellschaft empfinden, sind nicht Macrons Sache (...). Geben Sie uns Atatürk und Nasser!”, witzelte der rechte Lokalpolitiker Julien Odoul.

Donc les 70% de Français qui considèrent que le #voile n’est pas souhaitable dans la société, ne sont pas l’affaire de #Macron... Donnez-nous du Atatürk et du Nasser ! pic.twitter.com/wY5A43RpmJ — Julien Odoul (@JulienOdoul) 24 октября 2019 г.

RN-Politiker sorgt für Kontroverse

Gerade Odoul, der Abgeordnete der Partei Rassemblement National im Regionalparlament in Bourgogne-Franche-Comté, sorgte für eine Kontroverse, nachdem er während der Sitzung eine Frau aufgefordert hatte, ihren Kopfschleier abzulegen.

🔴 [RT]Au nom de nos principes républicains et laïcs, j’ai demandé à @MarieGuiteDufay de faire enlever le voile islamique d’une accompagnatrice scolaire présente dans l’hémicycle. Après l’assassinat de nos 4 policiers, nous ne pouvons pas tolérer cette provocation communautariste pic.twitter.com/3WzqDEC3nn — Julien Odoul (@JulienOdoul) 11 октября 2019 г.

In einem auf Twitter veröffentlichten Video-Beitrag schrieb er zur Begründung, diesesei nicht zu tolerieren. Seine Argumentation brachte er mit der Messerattacke in der Pariser Polizeipräfektur Anfang des Monats, wobei vier Beamten getötet wurden, in Zusammenhang.

Der Täter war laut dem Chefermittler der Anti-Terror-Staatsanwaltschaft, Jean-François Ricard, vor rund zehn Jahren zum Islam konvertiert. Außerdem habe er Kontakt zu mutmaßlichen Anhängern der salafistischen Bewegung, einer ultrakonservativen Strömung innerhalb des Islams, gehabt.

