Russische Luftabwehreinheiten in Ägypten eingetroffen

Russische Luftabwehrkräfte sind am Samstag auf dem Militärflughafen unweit der ägyptischen Hauptstadt Kairo eingetroffen, um an der gemeinsamen Luftabwehrübung „Arrow of Friendship 2019“ (Freundschaftspfeil) teilzunehmen. Das teilte der Pressedienst des russischen Militärbezirks Süd mit.