„Open Skies“: Russisches Militärflugzeug fliegt über strategische US-Objekte – Medien

Ein Flugzeug der russischen Luft- und Raumfahrttruppen WKS vom Typ Tu-154M LK-1 hat im Rahmen des Vertrags über den Offenen Himmel (OH-Vertrag oder „Open Skies“) einen Beobachtungsflug über strategische Militärstützpunkte und Einrichtungen in den USA durchgeführt. Dies melden russische Medien unter Verweis auf eine eigene Quelle.

Demnach ist das Flugzeug vom Flugplatz Great Falls im US-Bundesstaat Montana aufgestiegen und fünf Stunden lang über gesperrte Gebiete in den Bundesstaaten Kalifornien, Nevada und Utah geflogen.

Nach Beendigung des Fluges und dem Auftanken in Great Falls sei das russische Flugzeug zur Wright Patterson Air Base in der Nähe der Stadt Dayton im US-Bundestaat Ohio geflogen, von wo es nach Russland zurückkehren wird.

Das russische Flugzeug, das zu Beginn der Woche in den Vereinigten Staaten ankommen sei, hat das US-Territorium gemäß einer gegenseitig festgelegten Route überflogen. Dabei kontrollierten US-amerikanische Experten an Bord den Einsatz der Überwachungsausrüstung und die Einhaltung der Bestimmungen des Abkommens.

OH-Vertrag

Der Vertrag über den Offenen Himmel war im Jahr 1992 in Helsinki von 27 Mitgliedstaaten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) unterzeichnet worden. Derzeit vereint das Abkommen 34 Länder. Ziel ist es, die gegenseitige Verständigung und das Vertrauen zu festigen. Russland ratifizierte das Abkommen am 26. Mai 2001.

Die Teilnehmerstaaten sind zur gegenseitigen Luftüberwachung unter Verwendung der im Vertrag verankerten Beobachtungsgeräte berechtigt.

pd/sb/