Zentralrat der Juden entsetzt über AfD-Wahlerfolg in Thüringen

Mit Entsetzen hat der Zentralrat der Juden auf den hohen Stimmenanteil der AfD bei der Landtagswahl in Thüringen reagiert. Laut dem Präsidenten des Zentralrats, Josef Schuster, besteht gerade in Thüringen kein Zweifel an der rechtsnationalen Ausrichtung der AfD und er kann daher die „Ausrede der Protestwahl“ nicht gelten lassen.