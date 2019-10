Deutschland bereit zu weiterer Beteiligung am Anti-IS-Kampf

Bundesaußenminister Heiko Maas hat am Montag bei einem Besuch in Tunis Deutschlands Bereitschaft bekundet, sich weiter am Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat* (IS) zu beteiligen. Laut Maas hat Deutschland grundsätzlich eine „eigene Verantwortung“ bei der Bekämpfung der Terrororganisation.