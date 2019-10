Deutsche Politikerin wegen Twitter-Foto von PKK-Fahne verurteilt

Die Linke-Politikerin Cansu Özdemir ist am Montag wegen der Veröffentlichung eines Fotos mit der Flagge der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK verurteilt worden. Die Richterin am Amtsgericht Altona in Hamburg hat eine Geldbuße in Höhe von 4500 Euro auferlegt und zur Bewährung ausgesetzt.