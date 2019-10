Informant kriegt sechsstellige Prämie für Angaben über al-Baghdadis Versteck – Medien

Der Informant soll sich mit der Koordinierung der Bewegungen von al-Baghdadi in Syrien beschäftigt sowie bei der Überwachung der Bauarbeiten an seinem Versteck in Idlib geholfen haben. Der Zeitung zufolge hat er den US-Sicherheitskräften einen detaillierten Plan der Unterkunft des IS-Chefs übergeben.

Zwei Tage nach dem Einsatz sei der Überläufer samt Familie aus dem Land verschoben worden. Für seine Hilfe soll er nun die ganze oder einen Teil der 25-Millionen US-Dollar Prämie bekommen, die für den Kopf des Terroristenanführers versprochen wurde. Nach den Angaben der Zeitung hatte der Informant nicht nur das Geld im Visier, als er den US-Sicherheitsdiensten half, sondern wollte sich an der Organisation für die Ermordung eines nahen Verwandten rächen.

Trump erklärt IS-Chef für tot

US-Präsident Donald Trump hatte am vergangenen Sonntag den Tod des IS-Anführers Abu Bakr Al-Baghdadi bei einem US-Angriff im Nordwesten Syriens bekannt gegeben. Trump zufolge flüchtete al-Baghdadi während des Angriffs in einen Tunnel, wo er einen Sprengstoffgürtel gezündet und sich selbst sowie drei seiner Kinder in die Luft gesprengt hat. Dabei bedankte sich Trump bei Russland, der Türkei, Syrien und dem Irak für die dabei erwiesene Hilfe.

Russland hat jedoch laut dem Außenministerium in Moskau keine zuverlässigen Angaben über den Tod des Terroristen. Allerdings hieß es vonseiten des Kremls, dass Trump einen wichtigen „Beitrag zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus“ geleistet hätte, sollte sich der Tod des IS-Chefs bestätigen.

*Islamischer Staat, IS, Terrormiliz Daesch, in Russland verboten

om/ae