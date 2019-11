Brasiliens Präsident kündigt Zeitungsabo für Regierung

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat das Abonnement der Zeitung „Folha de S. Paulo“ für die föderale Regierung per Erlass gekündigt, wie er am Donnerstag bekanntgegeben hat. Die Nachrichten-Webseite Catraca Livre berichtet, dass die Zeitung oft Kritik an den Behörden geübt hat.