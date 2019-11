Nordysrien: Kurden benötigen russische Hilfe bei Verhandlungen mit Damaskus

„Wir bleiben in Kontakt mit russischen Verantwortlichen. In Bezug auf Militäreinsätze gibt es tägliche Gespräche mit russischen Beamten. Der SDC und Russland sind ebenfalls in politischen Verhandlungen, dies tun wir auch aus Rojava (Selbsternannte Föderation Nordsyriens – Anm. d. Red..), Syrien. Wir diskutieren, wie kann die Sicherheit in der Region und auf dem Territorium gewährleistet werden? Wir bitten auch um ihre Hilfe, damit wir (mit Damaskus) verhandeln können ", sagte Ahmed.

Zuvor erklärte die Vorsitzende des Exekutivkomitees des Syrischen Demokratischen Rates auf einer Pressekonferenz in Washington, die Kurden seien bereit, diemit den Behörden zu besprechen. Sie brachte ihr Bedauern zum Ausdruck, dass syrische Kurden „wegen des türkischen Vetos" nicht am Verfassungsausschuss teilnahmen.

Die offizielle Linie aus Damaskus erkennt die autonome Regierung im Nordosten Syriens, die die Gebiete östlich des Euphrats kontrolliert, und ihren militärischen Flügel - die SDF - nicht an. Damaskus führte mehrere vergebliche Verhandlungsrunden mit der autonomen kurdischen Regierung.

