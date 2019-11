Dänemark erteilt letzte Genehmigung zu Nord Stream 2 – Kreml kommentiert

Nach jahrelangem Warten hat Dänemark am Mittwoch die letzte notwendige Genehmigung für die Verlegung der Erdgasleitung Nord Stream 2 gewährt. Damit kann die in Westeuropa umstrittene Pipeline nun zügig fertiggestellt werden. Kremlsprecher Dmitri Peskow hat am Sonntag die Entscheidung Dänemarks öffentlich kommentiert.