USA verurteilen Botschaftsbesetzung im Iran vor 40 Jahren – neue Sanktionen verhängt

Die USA haben die Besetzung der US-Botschaft in Teheran vor 40 Jahren verurteilt und die iranische Regierung zu einer politischen Kehrtwende aufgerufen. Gleichzeitig hat Washington neue Sanktionen gegen neun iranische Bürger verhängt.

Die Erstürmung der US-Botschaft damals sei eine dreiste Tat gewesen, hieß es am Montag in einer Erklärung aus dem Weißen Haus. Das iranische Regime benutze weiterhin unschuldige Zivilisten, um seine fehlgeleitete Außenpolitik voranzutreiben. Solange Teheran dieses feindliche Verhalten fortsetze, würden scharfe US-Sanktionen verhängt.

„Das iranische Regime hat die Wahl“, hieß es weiter. Es könne Frieden wählen anstelle von Geiselnahmen, Morden, Sabotage, Schiffsentführungen und Angriffen auf den internationalen Öl-Handel.

„Die Vereinigten Staaten bemühen sich um Frieden, und wir unterstützen das iranische Volk. Es ist an der Zeit für das iranische Regime, dasselbe zu tun.“

USA verhängen neue Sanktionen

Bis heute keine diplomatischen Beziehungen

Washington hat am 40. Jahrestag der US-Botschaftsbesetzung in Teheren Sanktionen gegen neun iranische Staatsbürger, darunter den Sohn des obersten Führers des Landes Ayatollah Ali Chamenei, den Chef des Generalstabs der iranischen Streitkräfte Mahammad Bagheri, den Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs, Ibrahim Rais, und eine Reihe von Politikern und Geistlichen eingeführt.

Iranische Studenten hatten die US-Botschaft in Teheran am 4. November 1979 besetzt, um gegen die Aufnahme des gestürzten Schahs Reza Pahlavi in den USA zu demonstrieren. Die als Geisel genommenen US-Botschaftsangehörigen kamen erst nach 444 Tagen frei. Wegen der Botschaftsbesetzung brachen die USA damals die diplomatischen Beziehungen zum Iran ab, die auch vier Jahrzehnte später noch nicht wieder aufgenommen wurden.

Nach der Besetzung wurde die Botschaft nur noch „Spionagenest“ genannt und später in ein Museum umgebaut. Dort soll gezeigt werden, dass das amerikanische Botschaftspersonal den Ort lediglich zu Spionagezwecken genutzt habe.

Der Iran würdigte den 40. Jahrestag des Vorfalls am Montag mit staatlich organisierten Kundgebungen. Tausende Schüler und Studenten nahmen am Montag an einer Veranstaltung vor der ehemaligen US-Botschaft teil. Die Botschaftsbesetzung wird von den Hardlinern im Land immer noch als revolutionäre Heldentat und Sieg über den US-Imperialismus gefeiert.

