Er ließ 1999 Regierungsflugzeug über Atlantik umdrehen: Jewgeni Primakow in Serbien geehrt

Für die Entscheidung, seine Reise in die USA abrupt abzubrechen, als die ersten Bomben der Nato auf Jugoslawien fielen, wird der russische Politiker und Diplomat Jewgeni Primakow bis heute von vielen Serben geschätzt. Am heutigen Montag wurde er in der serbischen Hauptstadt Belgrad mit einer Büste geehrt.