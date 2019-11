Russischer Botschafter nennt Fundament für Verständigung zwischen Washington und Moskau

„Trotz all dem, was sich in den bilateralen Beziehungen in den letzten Jahren ereignet, verringert sich der Drang des amerikanischen Publikums nach Kunst- und literarischen Werken, Ballett und Musik unserer großen Komponisten nicht“, so Antonow bei den Feierlichkeiten anlässlich des Tages der Einheit des Völkers, der jährlich am 4. November in Russland begangen wird.

Jahr verpasster Möglichkeiten

Der Botschafter verwies darauf, dass dies trotz der Schwierigkeiten in den bilateralen Beziehungen passiert, die in den letzten Jahren entstanden sind. 2018 ist ihm zufolge das Jahr verpasster Möglichkeiten zwischen Russland und den USA.

Ferner sagte er:

„Ich bin mir sicher, dass die Geschichte und Kultur jenes Fundament sind, auf das sich die Verständigung zwischen den Völkern stützt.“

ak/ae