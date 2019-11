30 Jahre Mauerfall: Steinmeier dankt Gorbatschow für Beitrag zur Wiedervereinigung

„In diesen Tagen denkt Deutschland zurück an den Fall der Berliner Mauer vor 30 Jahren. Wir haben nicht vergessen und wir werden nicht vergessen, dass das Wunder der friedlichen Wiedervereinigung meines Landes und das Ende der Teilung Europas nicht möglich gewesen wäre ohne die mutigen und menschlichen Entscheidungen, die Sie damals persönlich getroffen haben“, folgt aus dem vom Bundespräsidialamt veröffentlichten Brief.

„Ich bin mir wohl bewusst, dass sich im Rückblick längst nicht alle Hoffnungen jener Tage erfüllt haben. Am meisten schmerzt mich der Zustand der deutsch-russischen und europäisch-russischen Beziehungen“, heißt es.

Als Auftrag und Verpflichtung bezeichnete Steinmeier, sich mit der gewachsenen Entfremdung der letzten Jahre nicht abzufinden und das Ziel einer gemeinsamen Zukunft in Frieden und Zusammenarbeit nicht aus den Augen zu verlieren.

„Aber in diesen Tagen will ich Ihnen vor allem anderen aufrichtig und ausdrücklich sagen: Deutschland ist Ihnen auf immer zu großem Dank verpflichtet und in tiefer Dankbarkeit verbunden“, so Steinmeier.

Jubiläumsjahr in Deutschland

Von Oktober 2019 bis Oktober 2020 wurde in Deutschland das sogenannte Jubiläumsjahr der Deutschen Einheit verkündet. Das Jubiläum umfasst mehrere bedeutsame Daten. Dazu gehören unter anderem die Feierlichkeiten zum dreißigjährigen Mauerfall am 9. November 2019 in Berlin und in ganz Deutschland sowie zum dreißigjährigen Jubiläum der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2020.

