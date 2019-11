„Unsere Werte waren stärker“: Stoltenberg zu Mauerfall

„Es ist an der Zeit, sich daran zu erinnern, wie weit wir uns in nur einer Generation zusammen vorgeschoben haben... 29 Freunde und Verbündete, die Schulter an Schulter stehen, haben sich zusammengeschlossen, um Freiheit und Demokratie zu verteidigen, den Frieden zu wahren und fast eine Milliarde Bürger zu schützen“, sagte Stoltenberg bei einer Zeremonie am Eingang zum Hauptquartier der Allianz, wo ein Fragment der Berliner Mauer als Denkmal installiert war.

Stoltenberg zufolge war die Mauer eine „Narbe im Gesicht Europas“, die Menschen und Ideen festhalten sollte. „Aber das ist nicht gelungen, weil unsere Vision und Werte stärker waren“, sagte der Nato-Generalsekretär. Er hat dazu aufgerufen, jeden Tag zu schützen und weiterhin vereint zu sein.“

Steinmeier dankt Gorbatschow

Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem ersten und einzigen Präsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow , zum 30. Jubiläum des Falls der Berliner Mauer einen Brief geschrieben und sich für seinen Beitrag zur Wiedervereinigung bedankt.

„In diesen Tagen denkt Deutschland zurück an den Fall der Berliner Mauer vor 30 Jahren. Wir haben nicht vergessen und wir werden nicht vergessen, dass das Wunder der friedlichen Wiedervereinigung meines Landes und das Ende der Teilung Europas nicht möglich gewesen wäre ohne die mutigen und menschlichen Entscheidungen, die Sie damals persönlich getroffen haben“, heißt es in dem Brief, den das Bundespräsidialamt am Dienstag veröffentlicht hat.

Jubiläumsjahr in Deutschland

Für den Zeitraum von Oktober 2019 bis Oktober 2020 wurde in Deutschland das sogenannte Jubiläumsjahr der Deutschen Einheit erklärt. Das Jubiläum umfasst mehrere bedeutsame Daten. Dazu gehören unter anderem die Feierlichkeiten zum dreißigjährigen Jubiläum des Mauerfalls am 9. November 2019 in Berlin und in ganz Deutschland sowie zum dreißigjährigen Jubiläum der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2020.

sm/gs