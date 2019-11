„Wir müssen Verantwortung auf uns nehmen“ – Stoltenberg zu Nato-Mitgliedern

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat während seiner Rede in einem deutschen Forschungszentrum am Donnerstag die Verbündeten der Allianz aufgerufen, Verantwortung auf sich zu nehmen und die Widersprüche in verschiedenen Fragen zu überwinden, um die für die kollektive Sicherheit erforderliche Einheit zu gewährleisten.