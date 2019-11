Russische Helikopter beginnen Patrouille im Nordosten Syriens

„Mit den Bemühungen Russlands wird die Umsetzung der Punkte des russisch-türkischen Memorandums zur gegenseitigen Verständigung vom 22. Oktober 2019 fortgesetzt (…)“, sagte Borenkow am Donnerstag.

Die Kräfte der russischen Heeresfliegerei unternahmen demnach eine Luftpatrouille auf der Route Militärflugplatz Kuweyres – Ortschaft Ain Issa – Ortschaft Raqqa (Rakka) – entlang des Assadsees – Militärflugplatz Kuweyres.

Borenkow präzisierte dabei nicht, welche Hubschraubertypen bei der Patrouille eingesetzt wurden.

Russischer Pilot gibt weitere Details bekannt

Laut dem Pilot der russischen Luft- und Weltraumkräfte, Dmitri Iwanow, werden die Flüge täglich in allen Richtungen der Patrouille absolviert.ist die Gewährleistung von Sicherheit und die Begleitung der Kolonnen der russischen Polizei.

Die Flüge werden von mehreren Hubschrauberpaaren in einer Höhe von 50 bis 60 Metern durchgeführt.

Zweite gemeinsame Patrouille beendet

Am Dienstag hatte Russlands Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass die zweite russisch-türkische Patrouille im Norden Syriens absolviert worden sei. Die erste Patrouille wurde am 1. November durchgeführt.

Russland-Türkei-Memorandum

Am 22. Oktober hatten die Präsidenten Russlands und der Türkei, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan, in fast siebenstündigen Verhandlungen in der russischen Schwarzmeerstadt Sotschi ein Memorandum unterzeichnet, das zehn Punkte umfasst. Demnach sollen die russische Militärpolizei und der syrische Grenzdienst beim Abzug der kurdischen Volksmilizen und ihrer Waffen aus der 30-Kilometer-Pufferzone an der syrisch-türkischen Grenze Unterstützung leisten.

ak/sb