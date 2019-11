Einladung zum Mauerfall-Jubiläum: Russischer Botschafter nimmt an Feierlichkeiten teil

Die russische Seite hat laut dem Außenministerium Russlands eine Einladung zur Teilnahme an Veranstaltungen bekommen, die dem 30. Jubiläum des Mauerfalls in Berlin gewidmet sind.

„Die Einladung wurde offiziell an die russische Seite geleitet. Der Botschafter wird dabei sein“, hieß es aus dem russischen Außenministerium.

Jubiläumsjahr in Deutschland

Für den Zeitraum von Oktober 2019 bis Oktober 2020 wurde in Deutschland das sogenannte Jubiläumsjahr der Deutschen Einheit erklärt. Das Jubiläum umfasst mehrere bedeutsame Daten. Dazu gehören unter anderem die Feierlichkeiten zum dreißigjährigen Jubiläum des Mauerfalls am 9. November 2019 in Berlin und in ganz Deutschland sowie zum dreißigjährigen Jubiläum der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2020.

