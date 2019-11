“Globukalypse” in Bayern: Landtag beschließt Studie zum Einsatz von Homöopathie statt Antibiotika

Wegen des Problems mit multiresistenten Keimen will der bayerische Landtag prüfen lassen, ob man statt Antibiotika auch homöopathische Mittel verschreiben kann. In der Begründung berufen sich die Antragsteller auf einen OECD-Bericht, demzufolge bis zum Jahr 2050 rund 2,4 Millionen Menschen in Europa, Nordamerika und Australien an Infektionen mit multiresistenten Keimen sterben könnten. Der Anstieg an multiresistenten Keimen sei der oft unnötigen Antibiotikaverordnung geschuldet. Weiter heißt es wörtlich:

„Wissenschaftliche Studien, speziell im Bereich der HNO-Erkrankungen, konnten auf-zeigen, dass durch den Einsatz klassischer Homöopathie sowohl ein Einsatz von Antibiotika vermieden als auch eine Verbesserung der individuellen Infektabwehr erreicht werden konnte. Weiterhin wies eine Studie zur Mortalität von Patienten mit einer schweren Sepsis darauf hin, dass eine homöopathische Behandlung eine nützliche zusätzliche Behandlungsmethode bei schwer septischen Patienten darstellen kann.“

Die CSU-Fraktion stimmte geschlossen für den Antrag, ebenso die Freien Wähler. Mit 29 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen befürworteten auch die Grünen mehrheitlich das Vorhaben. Geschlossen dagegen sprachen sich hingegen die Fraktionen von SPD, FDP und AfD aus.

"Das Vorhaben der bayerischen Staatsregierung ist fahrlässig, weil es bereits mit der Fragestellung suggeriert, dass homöopathische Mittel wie Globuli multiresistente Keime bekämpfen könnten", sagte Dominik Spitzer (FDP).

Linken-Landessprecher Ates Gürpinar nannte das Vorhaben ein „Konjunkturprogramm für die Pharmaindustrie.

Konjunkturprogramm für die Pharmaindustrie. Nun soll untersucht werden, ob neben #Antibiotika #Homoeopathie Sinn macht. #Globukalypse pur: Wissenschaft dient dem Profit, denn die Konzerne verkaufen dann.. oh Wunder: beides - und die Grünen sind dabei. https://t.co/0KyWL8vKTt pic.twitter.com/J2b6xk22Nc — Ates Gürpinar (@AtesGuerpinar) November 8, 2019

Und dieser Grüne twitterte, er schäme sich manchmal für seine Partei.

Manchmal schäme ich mich für meine Partei. #Globukalypse https://t.co/duyqVqL85Q — Sascha Krieger (@s_krieger) November 8, 2019

Bei anderen Usern sorgt das Vorhaben für Belustigung und Häme.

und wer soll die studie durchführen? zauberschule münchen? jetzt mal ehrlich, das wird doch jede halbwegs funktionierende ethik-komission stoppen. #Globukalypse #zuwenigzuckerimhirn — exit through the 🌈 (@xitWithE) November 8, 2019

Danke @csu_lt ! Jetzt macht sich die #Presse über Bayern lustig weil ihr wohl zu viele Zuckerkügelchen gesponsert bekommt.



Ihr lieben Mitmenschen, wir sind nicht alle wie die @csu_lt.#Globukalypse



*kann Spuren von Satire und Ironie enthalten* — Comafrili (@cofrimali) November 8, 2019

