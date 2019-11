Boliviens Präsident warnt vor Staatsstreich

„Brüder und Schwestern, unsere Demokratie wird von einem Staatsstreich bedroht, den Gruppen von aggressiven Personen organisieren wollen, die sich an der Verfassungsordnung vergreifen. Im Angesicht der Völkergemeinschaft weisen wir diesen Anschlag auf den Rechtsstaat entschieden zurück“, schrieb Morales auf seiner Twitter-Seite.

Hermanas y hermanos, nuestra democracia está en riesgo por el golpe de Estado que han puesto en marcha grupos violentos que atentan contra el orden constitucional. Denunciamos ante la comunidad internacional este atentado contra el Estado de Derecho. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 9 ноября 2019 г.

​Zuvor hatten die Behörden erklärt, sie beabsichtigten nicht, Truppen in die von Unruhen zerrissenen Städte Santa Cruz, Sucre und Cochabamba zu schicken, in denen sich Polizisten den Protestteilnehmern angeschlossen hätten. Die Regierung hat der Armee jegliche Operation verboten, Morales berief eine Sonderberatung ein. Wie die Polizeileitung berichtete, gebe es keinen Aufruhr unter den Polizeiangehörigen.

Die Proteste in Bolivien waren nach der Stimmenauszählung bei den Präsidentschaftswahlen am 20. Oktober ausgebrochen und halten seitdem an.

Nach Angaben des Obersten Wahlgerichts Boliviens hat der amtierende Präsident Morales gleich im ersten Wahlgang gesiegt. Sein Hauptrivale Carlos Mesa hat die Auszählungsergebnisse nicht anerkannt.

Morales betrachtet die Massenproteste im Land als einen Umsturzversuch der rechten Kräfte, die mit seiner Wiederwahl unzufrieden seien.

ls/sb