Spanien-Wahl: Experte deckt zwei Überraschungen und drei Möglichkeiten zur Regierungsbildung auf

Die spanischen Bürger haben am Sonntag über die Parlamentszusammensetzung bestimmt. Was könnte das Wahlergebnis für die Parteilandschaft bedeuten? Wie wird es nun mit der Regierungsbildung aussehen? Carlos Fernández Esquer, Professor für Politikwissenschaft an der Autonomen Universität Madrid, hat sich dazu im Gespräch mit Sputnik geäußert.