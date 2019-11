Nach Morales‘ Rücktritt: Kreml hofft auf gesetzestreue Entwicklung in Bolivien

Der Kreml rechnet damit, dass sich die Situation in Bolivien im Einklang mit dem Gesetz und ohne Einmischung von außen entwickeln wird, sagte der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, am Montag vor der Presse.

Bei den Präsidentschaftswahlen am 20. Oktober hatte Evo Morales gleich in der ersten Runde einen Sieg davongetragen. Sein Hauptrivale Carlos Mesa wollte die Auszählungsergebnisse nicht anerkennen. Am Sonntag riefen die bolivianischen Streitkräfte Morales auf, sein Amt zu verlassen, damit im Land Stabilität gesichert werde. Daraufhin kündigte Morales den Rücktritt an. Die Angehörigen der höchsten Staatsführung erklärten ebenfalls ihren Rücktritt. Etliche Länder, so Venezuela, Kuba und Mexiko, bewerteten die Situation in Bolivien als einen Staatsstreich.

Nach Äußerungen von Medienvertretern hat das russische Außenministerium die aktuelle Situation in Bolivien als eine Entwicklung nach dem Muster eines in Szene gesetzten Staatsstreichs qualifiziert.

Auf die Frage, wie der Kreml die Ereignisse in diesem Land einschätzen würde, sagte Peskow: „Es wäre Ihrerseits unvernünftig, eine andere Reaktion zu erwarten. Das ist selbstverständlich eine konsolidierte Reaktion der russischen Seite. Jetzt rufen wir alle naturgemäß zur Ruhe auf. Wir hoffen, dass die weitere Entwicklung in Bolivien im Rahmen des Gesetzes laufen wird. Wir hoffen selbstverständlich auch, dass die Bolivianer selbst, ohne Einmischung irgendwelcher Drittländer, über ihr Schicksal bestimmen werden“, so Peskow.

ls/mt