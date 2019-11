Richtungsentscheidung für die LINKE: Wer folgt auf Wagenknecht?

Am Dienstag stimmt die Bundestagsfraktion der Partei Die Linke über ihre neue Spitze ab. Während die bisherige Fraktionschefin Sahra Wagenknecht nicht wieder antritt, will ihr Co-Fraktionsvorsitzender Dietmar Bartsch erneut kandidieren. Doch wer folgt auf Wagenknecht? Mindestens zwei Bewerberinnen haben sich bereits in Stellung gebracht.