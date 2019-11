Bolivien verlassen: Evo Morales nach Mexiko unterwegs

Das Flugzeug, an dessen Bord sich der zurückgetretene Präsident von Bolivien Evo Morales befindet, ist in Bolivien abgeflogen. Dies teilte der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard via Twitter mit.

Laut aktuellen internationalen Konventionen befindet sich Morales unter dem Schutz Mexikos, twitterte der mexikanische Außenminister. Sein Leben sei nicht in Gefahr.

Ya despegó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con Evo Morales a bordo. De acuerdo a las convenciones internacionales vigentes está bajo la protección del de México. Su vida e integridad están a salvo. pic.twitter.com/qLUEfvciux — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 12 ноября 2019 г.

„Bald komme ich zurück“

Zuvor hatte Morales mitgeteilt, dass er nach Mexiko fliegen werde: „Schwestern und Brüder, ich breche nach Mexiko auf.“ Ferner twitterte er:

„Es schmerzt mich, das Land aus politischen Gründen zu verlassen, aber ich werde mich immer kümmern. Bald werde ich mit mehr Kraft und Energie zurückkehren.“

Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 12 ноября 2019 г.

Asyl in Mexiko

Am Montag hatten mexikanische Behörden erklärt, dass Mexiko Morales aus humanitären Gründen Asyl gewähren werde. Das Leben des Ex-Präsidenten sei in Bolivien in Gefahr, erläuterte der Außenminister Marcelo Ebrard.

Rücktritt

Am Sonntag hatte der bolivianische Präsident, Evo Morales , seinen Rücktritt erklärt . Zusammen mit Morales räumte auch der Vize-Präsident des Landes, Alvaro Garcia Linera, seinen Posten. Dieser bezeichnete die Situation zugleich als Staatsstreich.

Kurz zuvor hatten die Chefs der Streitkräfte und der Polizei in Bolivien den Staatschef zum Rücktritt aufgefordert. Dieser hatte am Sonntag eigentlich eine Neuwahl angekündigt, nachdem die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in einem vorläufigen Bericht Manipulationen bei der Präsidentenwahl vor drei Wochen festgestellt hatte.

ak/ae