Russland und Türkei beginnen mit fünfter gemeinsamer Patrouille nahe syrischer Stadt Kobane

Militärs aus Russland und der Türkei sollen demnach eine neue Patrouillenroute beschreiten, die am Grenzübergang Aylishar beginne und entlang der syrisch-türkischen Grenze verlaufe. Die Gesamtlänge der Route betrage mehr als 80 Kilometer.

Die Soldaten sollen mit gepanzerten Fahrzeugen der Typen „Tigr“ und „Kirpi“ befördert werden. Eine Drohne der russischen Militärpolizei des Typs „Orlan-10“ soll die Bewegung der Fahrzeugkolonne in Echtzeit überwachen.

Die Hauptstadt des Bezirks Ain al-Arab in der Provinz Aleppo, Kobane, war im Laufe des Bürgerkrieges in Syrien zu einem der Zentren der selbsterklärten kurdischen Autonomie im Norden des Landes geworden. Unweit der Stadt befand sich ein US-Militärstützpunkt. Nachdem die Türkei den Militäreinsatz „Friedensquelle“ im Norden Syriens eingeleitet hatte, verließen US-Truppen das Gebiet um Kobane. Entsprechend den Ergebnissen der Verhandlungen, die die Kurden mit der Regierung in Damaskus aufnehmen mussten, betraten Truppen der syrischen Armee die Stadt und ihre Umgebung und setzten sich an der Grenze zur Türkei fest.

Derzeit befindet sich an der überragenden Höhe nahe Kobane ein Stützpunkt der russischen Militärpolizei, deren Einheiten sich seit einigen Wochen in Kobane aufhalten, um die Ordnung in der 30 Kilometer breiten Grenzzone zu sehen. Am 22. Oktober hatten der russische Präsident, Wladimir Putin, und sein türkischer Amtskollege, Recep Tayyip Erdogan, diese Sicherheitszone vereinbart. Nach Angaben der russischen Militärs haben kurdische Milizen die unter Zustimmung von Damaskus geschaffene Zone bereits verlassen.

