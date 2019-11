Putin ruft BRICS-Länder zur Verurteilung von Nazismus auf

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Ländern der BRICS-Gruppe vorgeschlagen, der Heroisierung des Nazismus einen Riegel vorzuschieben. Dazu sollte eine gemeinsame Erklärung abgegeben werden, sagte der Staatschef am Donnerstag in Brasilia in einer Plenarsitzung des BRICS-Gipfels.