Der russische Präsident Wladimir Putin beantwortet am Donnerstag am Rande des BRICS-Gipfels in Brasilien die Fragen der Journalisten. Die Staats- und Regierungschefs der aufstrebenden Wirtschaftsnationen der BRICS-Vereinigung haben sich in der brasilianischen Hauptstadt versammelt, um ihre Zusammenarbeit in mehreren Bereichen zu koordinieren.