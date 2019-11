Belgien steht vor Platzmangel in Asylunterkünften

Das Aufnahmenetz werde bald gesättigt, heißt es in der Mitteilung. Der Hauptgrund sei, dass die Auswertung der Asylanträge zu lange dauere. Außerdem wachse in Belgien, wie auch in anderen europäischen Ländern, die Asylbewerberanzahl.

Zudem sei es für die föderale Agentur für Aufnahme der Asylbewerber schwieriger geworden, Platz für Flüchtlingsunterkünfte zu finden und diese zu eröffnen.

Private Einrichtungen heranziehen

Daher habe die Regierung auf De Blocks Vorschlag eine Reihe von Maßnahmen zur weiteren Unterstützung der Behörden verabschiedet, die für die Asylgewährung und die Aufnahme von Flüchtlingen zuständig seien. Um das Aufnahmenetz auszulasten, sollen die Asylverfahren beschleunigt und zusätzliche Kräfte eingestellt werden. Die zuständige Agentur darf nun Privatpersonen heranziehen, die ihr helfen würden.

Verständnis für neue Aufnahmezentren nötig

Zudem rief die Ministerin die Bevölkerung dazu auf, Verständnis für mögliche Interimszentren zur Aufnahme von Asylbewerbern zu zeigen, die in der Nähe ihrer Wohnorte entstehen könnten:

„Wir müssen das Gesetz einhalten, aber es ist auch die moralische Pflicht, trotz der Gegenhaltung der Ortsbewohner, die mehr denn je von absichtlichen Desinformationen genährt werden. Ich verstehe zwar die Sorgen der Menschen, wenn ein Asylzentrum in der Nähe eröffnet wird. Nicht alles wird jedoch auf Fingerschnippen gelöst“, äußerte die Ministerin.

Zudem sei ein Land, sei es klein oder groß, nicht im Stande, dieses Problem alleine zu bewältigen: „Ich befürworte nach wie vor strukturelle Änderungen auf der europäischen Ebene“, resümierte De Block.

