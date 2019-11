Paris kündigt Normandie-Gipfel für 9. Dezember an

Die Länder der sogenannten Normandie-Vier haben sich auf einen neuen Anlauf zur Lösung des Ukraine-Konflikts geeinigt. Ein nächstes Gipfeltreffen im Normandie-Format, dem die Ukraine, Russland, Deutschland und Frankreich angehören, soll am 9. Dezember in Paris stattfinden, wie der französische Präsidentenpalast am Freitag ankündigte.