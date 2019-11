„Vigilant ACE“: USA und Südkorea kündigen Verschiebung von Manöver an – Agentur

US-Verteidigungsminister Mark Esper und sein südkoreanischer Amtskollege Jeong Kyeong-doo haben am Sonntag in Bangkok (Thailand) angekündigt, die gemeinsame jährliche Luftwaffenübung verschieben zu wollen, die Nordkorea als provokant kritisiert hat. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) am Sonntag.