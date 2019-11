„Trump ist krimineller als Nixon“ – Pelosi fordert Rücktritt des US-Präsidenten

Die US-Politikerin und Oppositionsführerin der Demokraten, Nancy Pelosi, forderte am Wochenende wiederholt US-Präsident Donald Trump öffentlich zum Rücktritt auf. „Was er gemacht hat, ist schlimmer als was Richard Nixon einst tat“, sagte sie in einem TV-Interview. US-Medien fühlten sich an berühmt-berüchtigte „Watergate“-Affäre erinnert.