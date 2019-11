Syrien: Zweitstärkstes Wasserkraftwerk wieder unter Kontrolle der Regierungstruppen

Das zweitstärkste Wasserkraftwerk Syriens, „Tischrin“ in der Provinz Aleppo, ist wieder unter die Kontrolle der Regierungstruppen gebracht worden. Dies teilt die Agentur RIA Novosti unter Berufung auf Boris Fomitschow, den Vertreter des Kommandos der russischen Streitkräfte in Syrien, am Montag mit.