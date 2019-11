Vor Normandie-Gipfel: Putin und Macron erörtern Lage in der Ukraine

Im Vorfeld des für den 9. Dezember in Paris angesetzten Treffens im sogenannten Normandie-Format haben die Präsidenten Russlands und Frankreichs, Wladimir Putin und Emmanuel Macron, die Lage in der Ukraine erörtert. Das teilte die Pressestelle des Kremls nach dem Telefonat der beiden Politiker am Montag mit.