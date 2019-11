Konkurrenz für russische Gasimporte: Baldige Inbetriebnahme von TANAP-Pipeline verkündet – Medien

Die Transanatolische Pipeline (TANAP), über die unter Umgehung Russlands Gas aus Aserbaidschan nach Europa geliefert werden soll, wird am 30. November in Betrieb genommen. Dies berichtet die Zeitung „Daily Sabah“ unter Berufung auf den türkischen Minister für Energie und natürliche Ressourcen, Fatih Dönmez, am Montag.