„Wertvoll“: Stoltenberg unterstützt Maas-Vorschlag zur Nato

„Ich denke, dass der deutsche Vorschlag wertvoll ist“, sagte Stoltenberg am Mittwoch zur Eröffnung eines Nato-Außenministertreffens in Brüssel.

Maas-Vorschlag

„Hirntod“-Kritik

Am Dienstag hatte Maas als Antwort auf die scharfe Nato-Kritik des französischen Staatschefs Emmanuel Macron die Bildung einer Expertenkommission vorgeschlagen, die Reformvorschläge erarbeiten soll. Die Nato müsse konzeptionell und politisch weiterentwickelt werden, sagte Maas. Seinen Vorschlag präsentierte Maas am Mittwoch bei einem Nato-Treffen in Brüssel.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte kürzlich dem Militärbündnis den „Hirntod” bescheinigt. Aus seiner Sicht werden strategische Entscheidungen ohne Koordinierung zwischen den USA und anderen Verbündeten getroffen. Zudem plädierte er in einem Interview mit dem Magazin „Economist“ für mehr europäische Eigenständigkeit und bezeichnete die USA als keinen zuverlässigen Partner mehr. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Macrons Aussagen als überzogen zurückgewiesen.

