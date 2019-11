Putin nennt Grund für Zerfall der Sowjetunion

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Zerfall der Sowjetunion mit der äußert ineffizienten Wirtschaftspolitik der damaligen Leitung in Zusammenhang gebracht. Dabei lehnte er den wachsenden Nationalismus in den Baltischen Ländern als Grund für den Zerfall ab.

„Dies hat nur wenig mit dem Wachstum des Nationalismus in den Baltischen Ländern zu tun", sagte Putin am Mittwoch beim Investitionsforum „Russia Calling!“.

"Der Grund liegt natürlich in der äußerst ineffizienten Politik der Sowjetunion, die zum Kollaps in der sozialen Sphäre geführt hat und langwierige Folgen für die politische Sphäre hatte“, sagte er weiter.

Als Beispiel für eine effiziente Umgestaltung führte Putinan, wo es gut gelungen sei, „die Möglichkeiten der Zentralverwaltung und der Entwicklung der Marktwirtschaft zu nutzen“.

In der Sowjetunion sei nichts Derartiges getan worden, was im Endeffekt den Politikbereich beeinflusst habe. „Die Ergebnisse des Zerfalls sind deutlich schlimmer geworden, als sich die Menschen in ihren schlimmsten Träumen vorstellen konnten“.

2005 bezeichnete Putin während seiner Ansprache an die Föderalversammlung den Zerfall der Sowjetunion 1991 als „die größte geopolitische Katastrophe“ des 20. Jahrhunderts. Dutzende Millionen Menschen hätten sich plötzlich außerhalb der Landesgrenzen gefunden, was zu einem „echten Drama“ für das russische Volk geworden sei.

