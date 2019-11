Studie zeigt: So viel haben US-Bürger Kriege im Nahost seit 9/11 gekostet

Die Kriege, die die USA seit dem 11. September 2001 in Afghanistan, dem Irak, Syrien und Pakistan geführt haben, haben die amerikanischen Steuerzahler insgesamt 6,4 Billionen US-Dollar gekostet. Dies geht aus einer Studie des US-Forschungszentrums Watson Institute for International and Public Affairs (Bundesstaat Rhode Island) hervor.