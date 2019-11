Weiteres Land zieht Kosovo-Anerkennung zurück

Laut Dacic ist die Republik Nauru das 17. Land in Folge, das seine Entscheidung, die Unabhängigkeit des Kosovo anzuerkennen, geändert hat. Der Außenminister stellte gegenüber Sputnik fest, dass neue Widerrufe der Anerkennung des Kosovo erwartet würden.

Von den 193 souveränen Staaten, die Mitglieder der Vereinten Nationen sind, haben derzeit 93 Staaten die Unabhängigkeit des Kosovo anerkannt, 95 Länder treten gegen die selbst erklärte Unabhängigkeit des Kosovo auf und fünf weitere enthalten sich der Stimme.

In den letzten zehn Tagen ist Nauru der zweite Staat, der die Anerkennung des Kosovo widerruft: Am 11. November kündigte Ghana eine ähnliche Entscheidung an.

Die Republik Nauru ist die kleinste unabhängige Republik der Welt mit einer Fläche von 21,3 Quadratkilometern. Unter dem Einfluss Australiens gehörte Nauru jedoch zu den ersten Ländern, welche die Unabhängigkeit Kosovos im April 2008 anerkannten.

sm/gs