Trump nimmt gefeuerter Botschafterin Fehlen seines Bildes in Botschaft in Kiew übel

US-Präsident Donald Trump nimmt der gefeuerten Botschafterin in Kiew, Mary Yovanovitch, übel, dass die diplomatische Vertretung eineinhalb Jahre lang ohne sein Porträt blieb. „Diese Botschafterin brauchte bis zu zwei Jahren, um mein Foto aufzuhängen“, kritisierte Trump am Freitag in einem Interview des TV-Senders Fox News.