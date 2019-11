Russland und Türkei führen zehnte gemeinsame Patrouille in Syrien durch

„Am 23. November ab 10:00 Uhr hat die zehnte gemeinsame Patrouille der russischen Militärpolizei und der türkischen Streitkräfte ihre Arbeit in einem Grenzbezirk aufgenommen, der mehrere Dutzend Kilometer nordwestlich der Ortschaft Kamischli entfernt liegt“, heißt es in einer Mitteilung.

Wie es heißt, erfolge die Patrouille auf einer Route, die am Grenzübergang in der Ortschaft Shejrek beginne und entlang der syrisch-türkischen Grenze verlaufe. Die Patrouille inspiziere die Lage in syrischen Ortschaften.

Militärtechnik im Einsatz

Bei der Patrouille seien acht Einheiten Militärtechnik, darunter gepanzerte Fahrzeuge „Tigr“ und Schützenpanzerwagen „BTR-80“ der russischen Militärpolizei, Panzerwagen „Kirpi“ der türkischen Armee, sowie rund 50 Soldaten beider Länder im Einsatz, heißt es.

Kamischli oder Qamischli ist eine multiethnische Stadt im Gouvernement al-Hasaka im Nordosten Syriens an der Grenze zur Türkei.

Moskau-Ankara-Memorandum

Am 22. Oktober hatten die Staatschefs Russlands und der Türkei, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan, in fast siebenstündigen Verhandlungen in der südrussischen Stadt Sotschi ein Zehn-Punkte Memorandum unterzeichnet. Demnach sollen die russische Militärpolizei und der syrische Grenzdienst beim Abzug der kurdischen Volksmilizen und ihrer Waffen aus der 30-Kilometer-Pufferzone an der syrisch-türkischen Grenze Unterstützung leisten.

Zuvor hatte der russische Verteidigungsminister, Sergej Schoigu, mitgeteilt, dass die Kurden ihren Rückzug vorzeitig vollzogen hätten. Nun hätten dort Russland und die Türkei mit einer gemeinsamen Patrouille begonnen.

