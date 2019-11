Ostsyrien: US-Militär kündigt baldigen Einsatz gegen IS-Terrormiliz an – Reuters

Laut General Kenneth McKenzie, dem Chef des US Central Command, wird das US-Militär seinen Kampf gegen die Terrormiliz des „Islamischen Staates“ * im Osten Syriens bald fortsetzen und rund 500 Soldaten in der nächsten Zeit in der Region einsetzen. Dies meldet die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag.

Derzeit seien rund 500 US-Soldaten in einem Gebiet östlich des Euphrats zwischen Deir-ez-Zor und Hassaka stationiert, sagte McKenzie am Samstag in Bahrain am Rande der Sicherheitskonferenz „Manama Dialog“. Das US-Militär beabsichtige, dort zu bleiben und mit den verbündeten Syrischen Demokratischen Streitkräften (SDF) im Kampf gegen die Terrormiliz des „Islamischen Staates“ (IS; Daesh) zusammenzuarbeiten. Im Tal des Euphrats hielten sich noch immer IS-Kämpfer auf, fügte McKenzie hinzu.

Die US-Regierung hatte im Dezember vergangenen Jahres die Verbündeten mit der Ankündigung überrascht, die gesamte Truppe werde aus Syrien abgezogen. Später hieß es dann, im Nordosten des Landes blieben einige US-Soldaten, um ein Wiedererstarken der IS-Miliz und Angriffe auf die dortigen Ölfelder zu verhindern.

Türkische Offensive im Nordosten Syriens

Das Nato-Mitglied Türkei hatte Anfang Oktober eine Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG im Nordosten Syriens begonnen, die die stärkste Kraft innerhalb des Rebellenbündnisses SDF ist. Die Führung in Ankara betrachtet die YPG als Terror-Organisation mit Verbindungen zur in der Türkei verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Ankara befürchtet ein Erstarken der Kurden jenseits ihrer Südgrenze, aber auch auf eigenem Territorium.

Der sogenannte Islamische Staat (IS) hat inzwischen fast vollständig die Herrschaft über das von ihm einst kontrollierte Gebiet in Syrien sowie im Nachbarland Irak verloren. Im vergangenen Monat töteten US-Soldaten zudem den IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi. Dennoch stellen die verbliebenen IS-Kämpfer weiterhin eine Gefahr dar.

*Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten

pd/ae/rtr/