Bundeskriminalamt: Gewalt gegen Frauen durch ihre Partner nimmt „schockierend“ zu

Mehr als 114.000 Frauen werden jährlich Opfer von Gewalt durch ihre Ehemänner, Partner oder Ex-Partner. Dies zeigt eine Auswertung des Bundeskriminalamts (BKA) zum Thema Partnerschaftsgewalt, die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) am Montag in Berlin zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen vorlegen will.