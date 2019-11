Laut Alexander Schulgin, dem ständigen Vertreter Russlands in der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW), befürwortet Russland die Teilnahme von Vertretern der Zivilgesellschaft an der OPCW-Konferenz. Jedoch dürften NGOs, die Lügen verbreiten, darunter die „Weißhelme“, nicht mitmachen. Dies teilt die Agentur RIA Novosti am Montag mit.