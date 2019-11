Papst Franziskus trifft in Tokio Kaiser Naruhito

Der in Japan weilende Papst Franziskus hat sich am Montag in Tokio mit dem japanischen Kaiser Naruhito getroffen. Wie der Fernsehsender NHK mitteilte, hat die persönliche Begegnung rund 20 Minuten gedauert.

Der Kaiser, auf europäische Art in einen schwarzen Anzug mit Krawatte gekleidet, war vor das Auto des Pontifex getreten, um ihn zu begrüßen. Nach Abschluss des Gesprächs begleitete er den Gast zum Auto.

Es ist das erste Treffen von Naruhito mit Papst Franziskus. Wie die Agentur Kyodo berichtet, war Naruhito im Jahr 1984 als Thronfolger mit dem damaligen Papst Johannes Paul II. im Vatikan zusammengetroffen.

Gemäß seinem Besuchsprogramm hat der Pontifex in Tokio eine Messe zelebriert und sich mit dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe getroffen.

Der Papst hatte bereits am Montag drei Überlebende der Atomkatastrophe in Fukushima – den Leiter eines Kindergartens, einen Schüler und einen buddhistischen Mönch – getroffen.

Am Vortag hatte Papst Franziskus in seiner Rede in Nagasaki dazu aufgerufen, auf Atomwaffen zu verzichten. Von dort aus reiste er nach Hiroshima weiter, die Stadt, über die im Jahr 1945 erstmals in der Welt eine Atombombe abgeworfen worden war.

Es ist der erste Besuch des Pontifex in Japan. Der vorherige Besuch eines Oberhauptes der Römisch-katholischen Kirche in diesem Land hatte vor 38 Jahren stattgefunden.

