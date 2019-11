Erdogan: „Türkische Militärs – Garanten der Sicherheit von Katar“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat während seines Besuches in Katar den türkischen Militärstützpunkt besucht und die Militärs der türkischen Luftstreitkräfte Garanten der Sicherheit dieses Landes genannt. Dies meldet die türkische Nachrichtenagentur Anadolu.

Nach den Worten des türkischen Staatschefs ist die Sicherheit von Katar für Ankara nicht weniger relevant als für die Türkei selbst. Erdogan betonte, dass die türkische Militärbasis in Katar zur Stärkung seines Verteidigungspotentials und zur Durchführung gemeinsamer Übungen gegründet wurde.

„Die Präsenz der Türkei soll niemanden beunruhigen. Seit 2017, als eine Krise in den Beziehungen zwischen Doha und einer Reihe arabischer Länder des Persischen Golfs ausbrach, bleiben die türkischen Militärs ein Garant der Sicherheit von Katar. Wir treten für eine schnellere Beendigung der Krise ein, die bereits 2,5 Jahre andauert“, sagte der türkische Präsident.

Erdogan unterstrich, dass diejenigen, die die Schließung der türkischen Militärbasis in Katar fordern, den Grad der Kooperation zwischennicht erkennen. Nach seinen Worten ist die Türkei bereit, Katar in schwerster Minute zu unterstützen. Er teilte zudem den Abschluss des Baus einer neuen Kaserne für das Personal des Luftstützpunktes der Türkei in Katar mit.

Im Juni 2017 schlossen die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Bahrain aufgrund einer gemeinsamen Land- und Seegrenze mit Katar ihre See-, Luft- und Bodenräume für katarische Flugzeuge, Schiffe und Autos und errichteten eine Transportsperre für das Emirat, nachdem die diplomatischen Beziehungen wegen Vorwürfen der Unterstützung des Terrorismus mit ihm abgebrochen worden waren. Der Emir von Kuwait und die Vereinigten Staaten versuchten, Schritte zu unternehmen, um die Nachbarn in der Organisation der arabischen Golfländer, zu der sie beide gehören, zu versöhnen, aber dies gelang ihnen nicht.

