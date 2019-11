Waffendiebstahl bei Bundeswehr könnte aus rechtem Spektrum kommen

Die Waffendiebstähle bei der Bundeswehr könnten laut einem Verteidigungsexperten aus dem rechten Spektrum kommen, berichtet das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Dienstag. Seit 2011 verschwanden in drei Kasernen Ausrüstung und Munition, hieß es in der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion.